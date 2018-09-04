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خبير تقني يحذر أصحاب البطاقات الائتمانية من أمر خطير

خبير تقني يحذر أصحاب البطاقات الائتمانية من أمر خطير
وكالات(صدى):

أكد المختص بأمن المعلومات والخبير التقني ياسر الرحيلي، أنه يمكن إجراء عمليات على البطاقتك الإئتمانية ” فيزا/ماستركارد ” عن بعد باستخدام المعلومات التي في وجه البطاقة، محذرًا من خطورة هذه المعلومات.

وقال ” الرحيلي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غير صحيح أنه لا يمكن إجراء عمليات على بطاقتك الإئتمانية (فيزا/ماستركارد) عن بعد (أونلاين مثلاً) إلا بمعرفة رقم cvc/cvv  ” .

كما أشار إلى أن العمليات المشبوهة التي تتم من دون الرقم cvv/cvc يمكن المطالبة بها واسترجاع المبلغ أسهل من العمليات التي تم استخدام رقم cvv/cvc بها، محذرًا من هذا الأمر لما بها من مخاطرة.


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