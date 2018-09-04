” وافي ” يمنح الترخيص لبيع 6 آلاف وحدة عقارية

عادل الحربي(صدى):

كشفت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” ، أنه تمت الموافقة على منح 4 مشاريع في الرياض والطائف رخص بيع على الخارطة، وذلك بإجمالي 6462 وحدة تشمل شققًا سكنية وفللًا ومكاتب ومحلات تجارية.

كما قامت اللجنة بالترخيص لتسويق مشاريع عقارية؛ وذلك بنظام البيع على الخارطة في الرياض ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أبان نايف الشريف، أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” ، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر في أثناء تنفيذ المشاريع.

وعن ” وافي ” ، أوضح ” الشريف ” أنه يسعى من خلال إصداره هذه التراخيص إلى الإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة، وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.

أما فيما يتعلق بتراخيص ” وافي ” ، ذكر أنه لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات؛ حفظًا لحقوق المستفيدين وتأكيدًا لتنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن رخص البيع التي تم إصدارها مؤخرًا شملت 5590 وحدة سكنية من نوع ” تاون هاوس ” في الرياض، وعدد 488 وحدة سكنية منوعة بين شقق وفلل في مدينة الطائف.