وظائف شاغرة لدى شركة أسواق التميمي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع شركة أسواق التميمي بالرياض، باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال عبر برنامج إجادة ” تدريب منتهي بالتوظيف “، براتب 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة كالتالي:

– محاسب سوق (Accountant)

المتطلبات: دبلوم محاسبة وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع مستوى لغة إنجليزية (جيد جداً).

الراتب: 5600 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محاسب زبائن (كاشير)

المتطلبات: متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4662 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– مصفف خضار

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– منسق أسعار

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محضر قهوة

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع خبرة في إعداد القهوة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– حارس أمن

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي هنا

في موعد أقصاه غدًا الثلاثاء الموافق 1439/12/24هـ.