وظائف شاغرة لدى شركة أسواق التميمي بالرياض
فتحت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع شركة أسواق التميمي بالرياض، باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال عبر برنامج إجادة ” تدريب منتهي بالتوظيف “، براتب 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة كالتالي:
– محاسب سوق (Accountant)
المتطلبات: دبلوم محاسبة وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع مستوى لغة إنجليزية (جيد جداً).
الراتب: 5600 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– محاسب زبائن (كاشير)
المتطلبات: متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4662 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– مصفف خضار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– منسق أسعار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– محضر قهوة
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع خبرة في إعداد القهوة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– حارس أمن
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي هنا
في موعد أقصاه غدًا الثلاثاء الموافق 1439/12/24هـ.
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