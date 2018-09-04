بالفيديو .. رولزرويس توفر نظام فصل السائق عن المقاعد الخلفية لسيارات فانتوم

بكين(صدى):

ستعرض النسخة الجديدة بقاعدة عجلات ممتدة من رولزرويس فانتوم الليموزين الفاخرة بباقة خصوصية جديدة تفصل المقصورة الأمامية عن الخلفية للسيارة , وتم الكشف عن تلك الباقة في معرض تشنجدو في الصين خلال الأسبوع الجاري, حيث حصلت السيارة على زجاج الكتروكروماتيك خلف مقعد السائق ، وهذا الزجاج يتم رفعه بلمسة زر مما يمنع السائق من الاستماع للاحاديث الجارية في المقاعد الخلفية للسيارة .

كما يمكن كذلك انزال ستائر خاصة لمنع من في الخارج من النظر لمن في داخل السيارة, كما أن الزجاج الفاصل يمكن أن يتحول لزجاج معتم يمنع رؤية السائق للمقصورة الخلفية ولكن يتوفر جهاز اتصال داخلي يمكن الركاب في الخلف من التحدث مع السائق ومن في مقعد الراكب الأمامي.

ويمكن للسائق طلب الاتصال بالركاب في الخلف ، ولكن يمكن لمن في الخلف قبول أو رفض الطلب , كما يمكن ضمن أحد الخيارات تمرير أوراق وبعض الأشياء بين الجزء الأمامي والخلفي من السيارة من خلال فتحة يتم التحكم فيها من خلال الركاب في الخلف . كما توفر الباقة نظام مسرحي يشمل شاشتين 12 بوصة لعرض البيانات من نظام الترفيه أو جهاز التليفون عبر وصلة HDMI.



