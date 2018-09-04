” هدف ” يستضيف ملتقى توظيف التخصصات الإدارية للباحثين عن عمل

الرياض(صدى):

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض اليوم، ملتقى توظيف التخصصات الإدارية للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بطرح 248 فرصة وظيفة متنوعة.

وقدم ” هدف ” ، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.