بالفيديو والصور.. مشاهد مؤثرة للحظة إهداء حكيم زياش جائزة أفضل لاعب بهولندا لوالدته

ماجد محمد(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو، لحظة إهداء اللاعب المغربى حكيم زياش نجم أياكس أمستردام، جائزة أفضل لاعب فى الدورى الهولندى عن موسم 2017/2018 إلى والدته التى حضرت الحفل برفقته مساء أمس الاثنين فى العاصمة الهولندية.

وأوضح ” زياش ” قائلًا: ” فخور بالحصول عليها إنه شعور طيب للغاية، سعيد بحضور والدتى، وأهديها الجائزة، هدفى الموسم الجديد المنافسة على الدورى والكأس والتأهل للدور الثانى فى دورى الأبطال. ”

وفي مشهد مؤثر، قبَّل النجم المغربى الدولى والدته أمام الحضور وأهداها الجائزة التى توج بلقبها بعد أداء استثنائى مع أياكس فى الموسم المنقضى، ولم تتمالك دموعها فى تلك اللحظة من سعادتها بفوز نجلها واحتفاله معها أمام العالم.