وظائف شاغرة بـ ” تعليم رجال ألمع “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر إدارة ‫التعليم في محافظة رجال ألمع،‬ عبر موقعها الإلكتروني 8 وظائف شاغرة على فئات العمّال والمستخدمين، وذلك عن طريق المفاضلة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– سائق ” فئة أ ” :عدد 6 وظائف.

– مراسل مكتبي ” المرتبة 31 ” : وظيفتان

ومن جانبه، أشار مدير الموارد البشرية إبراهيم السلمي، إلى أن التسجيل يكون إلكترونيًا فقط عبر الرابط المرفق، وأن المتقدم لابد أن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ” .

فيما دعا ” السلمي ” الجميع، إلى توخي الدقة عند تعبئة البيانات ومراجعة الشروط من خلال الإعلان، تسهيلًا للإجراءات، مبينًا أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/12/1439هـ، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1/1/1440هـ، وذلك عبر الرابط التالي:هنا