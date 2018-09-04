برشلونة يعلق على خروج ميسي من قائمة الأفضل في العالم

نواف السالم(صدى):

علّق نادي برشلونة الإسباني، على خروج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وقال ” برشلونة ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقّا على الأمر: ” لا يوجد شك لدى مشجعي برشلونة. ميسي هو الأفضل.. ونقطة. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أعلن أمس الاثنين، عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 “The Best”، والتي ضمت الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح؛ فيما غاب ميسي عن القائمة لأول مرة منذ 2006.