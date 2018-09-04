عجوزان يكللان قصة حبهما بالزواج.. والزوجة: ” غارقة في حب عريسي “

بغداد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قرر عجوزين في العقد التاسع من العمر، من محافظة دهوك بإقليم كردستان العراقي، أن يكللا قصة حبهما بالزواج، وذلك بعد تحريرهما من قبضة تنظيم ” داعش ” الإرهابي خلال العام الجاري 2018م.

وبدأت قصة الحب بين ساري عز الدين، التي تبلغ من العمر 80 عامًا، وزوجها رشو خضر صاحب الـ 86 عامًا، وذلك بعد لقائهما في مخيم ” كفرتو ” للنازحين، بعد تحريرهما من قبضة تنظيم ” داعش ” .

ومن جانبها، أكدت الزوجة أنهما سعيدان جدًّا، وكانا يتمنيان إقامة حفل زفاف، لكنهما وجدا أن ذلك غير مناسب لعمريهما، لذلك، فقررا إقامة مأدبة طعام كبيرة ودعوا الناس للحضور.

فيما أعربت الزوجة الثمانينية عن سعادتها مع زوجها، مؤكدة أنها ” غارقة في حب عريسها، ولن تبدله بالعالم أجمع ” ، في حين شكر الزوج الله على ” النعمة التي قدر له أن تكون من نصيبه ” – على حد قوله.