” حماية المستهلك ” توضح حقوق المرضى داخل المستشفيات

عادل الحربي(صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك، أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يمنع المستشفيات من الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو الجثث مقابل مستحقاتها.

وأوضحت الجمعية أنه يجب على المستشفيات اتباع الإجراءات النظامية لتحصيل أي مستحقات، لافته إلى أن دليل المستهلك الشامل يتضمن كافة حقوق المرضى.

وأَضافت أن حقوق المرضى تتمثل في أن يزوره طبيب استشاري خلال 24 ساعة من دخوله المستشفى، والحصول على تقرير طبي مجاني، ومعرفة تكاليف علاجه قبل بدء الخدمة، والحفاظ على خصوصيته وستر العورة إلا للضرورة.

كما أشارت إلى أنه من حق المريض أن يتعرف على حالته ونتائج تشخيصها وخطة علاجه، وأي آثار جانبيه يحتمل أن تحدث له نتيجة العلاج، كما يحق له الطلب من الطبيب والكوادر الطبية تعقيم أيديهم عند الكشف.