دنيا بطمة عن حلا الترك: هم وإنزاح

مليكة فؤاد(صدى):

ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على أسئلة متابعيها على ” انستجرام ” والتي تمحورأغلبها عن علاقتها بإبنة زوجها حلا الترك.

حيث نفت ” بطمة ” وجود خصام بينها وبين الفنانة الشابة حلا الترك، مشيرة إلى أنها فعلت ما يمليه عليها ضميرها وأصلها، واهتمت بـ ” حلا ” واخواتها قبل عودتهن إلى والدتهن، أما الآن فهي تهتم بابنتها ” غزل ” وبيتها وفنها فقط.

وقالت: ” ما عندي مشاكل الحمدلله كان همّ وانزاح ” ، مبينة أنها لا تكره ” حلا ” ، ولا يوجد أي علاقة تربط بينهما في الوقت الحالي، فهي انكرتها ولا تريدها في حياتها.