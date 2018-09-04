لجنة الانتخابات باتحاد الكرة تؤكد استقبالها طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأكيد استقبالها طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة وإن لم ترفق القائمة، وذلك لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتحدد الموعد النهائي لتسليم القوائم.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الإعلان جاء بعد أن وردت إلى اللجنة عدة استفسارات بشأن موعد تقديم القائمة للمترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وأشار إلى أن جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات والتي لا تغطيها هذه اللائحة، تخضع للسلطة التقديرية للجنة الانتخابات وفقًا للفقرة ” 2 ” من المادة ” 21 ” من لائحة الانتخابات لاتحاد كرة القدم.