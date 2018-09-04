رجل يقتل زوجته خنقا.. والسبب ” سوء الأحوال المادية “

القاهرة(صدى):

لاقت سيدة مصرية مصرعها على يد زوجها؛ وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدي عليها بالخنق بإيشارب؛ ما أدى لوفاتها.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الزوجة دائمة الشجار مع زوجها بسبب حالتهم المادية العسيرة، لتتحول هذه المشادات فيما بعد لمشاجرات فعليه يقوم بها الزوج بضرب زوجته.

وعن يوم الحادث، عاد الزوج من عمله للمنزل لتشتعل المشادات بينهم مجددًا لينهال الزوج على زوجته ضربًا، ولم يتمالك أعصابه، فقام بخطف الإيشارب من علي رأس زوجته وخنقها بهذا الإيشارب.

يُذكر أن ضباط المباحث انتقلوا لمكان الواقعة، وبالفحص وبسؤال زوجها، أقر بحدوث مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدي عليها بالخنق بإيشارب؛ مما أسفر عن وفاتها، وتم ضبط المتهم.