بالفيديو.. منسوبي بلدية طهران يقطعون أذن طفل لبحثه بالقمامة عن أشياء يبيعها

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو، طفل قام أفراد من بلدية العاصمة الإيرانية طهران بقطع أذنه، وذلك لبحثه في القمامة عن أشياء ليبيعها، وهي الوسيلة التي يعيش من ورائها العديد من الأطفال الفقراء هناك.

وأوضح الطفل خلال المقطع، أن موظفي البلدية في المنطقة 3 بطهران، قطعوا أذنه بشفرة، لعثورهم عليه يبحث في القمامة.

ولقي الفيديو تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مما أثار الجدل، فالكثير من الأطفال الفقراء بإيران يقومون بنبش حاويات القمامة لإيجاد ما هو قابل للبيع مثل: المعادن والعلب وغيرها.

ومن جانبها، علقت بلدية طهران على المقطع المتداول، وذلك من خلال بيان أصدرته، طالبت فيه المواطنين بتقديم معلومات عن الطفل للعثور عليه ومتابعة قضيته.