إنشاء الملاعب يرفع القيمة السوقية للأندية

نواف السالم(صدى):

أوضح الدكتور مقبل بن جديع، المستشار في الإدارة والتسويق الرياضي،أن قرار إنشاء ملاعب للأندية بداية بالهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي مع تحويل الشباب إلى ملعب جامعة الملك سعود، يعزز رؤية تركي آل الشيخ عندما بدأ رئاسته لهيئة الرياضة بتركيز كبير على الجانب التطويري والتنوع في مصادر الدخل.

وقال ” بن جديع ” أن إنشاء ملاعب سيرفع من القيمة السوقية للأندية، لافتًا إلى إن بناء الملاعب سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال عامين، وسيجري خلالها إنشاء ملاعب أندية الهلال، الاتحاد، النصر، والأهلي، وانتقال الشباب لملعب جامعة الملك سعود، فيما ستشهد الثانية بناء ملاعب بقية الأندية.

وأشار المستشار الرياضي إلى أن الملاعب هي الركيزة الأساسية في أوروبا، وفي العالم بشكل عام، النادي الذي لديه ملعب كبير هو النادي الذي يكون دخله أكبر وأكثر؛ حيث يحاول نادي تشيلسي أن يعيد بناء ملعبه من أجل زيادة المداخيل المالية.