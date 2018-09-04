رفض صرف أرباح توظيف أموال ” وهمي” بمكة

نايف السالم(صدى):

رفضت دائرة قضائية بالمحكمة التجارية في مكة المكرمة، صرف أرباح عن أربع سنوات توظيف أموال وهمي، فيما ألزمت المستثمر باستعادة رأس المال وقدره 100 ألف ريال فقط دون أرباح.

ومن جانبه، قال المدعي عليه أن تزايد طلب المساهمين على سحب رؤوس أموالهم استنزف الرصيد الاحتياطي وجزءًا كبيرًا من رأس المال الأصلي، ما عرَّضه للعجز عن صرف الأرباح للمساهمين، فاعتبرت المحكمة أن نشاطه ليس مضاربة حقيقة وأن ما يصرفه لمستثمريه ليست أرباحًا حقيقة إنما توظيف أموال وهمي.

وخلال مداولات القضية، أقر المدعي عليه بأنه يعمل في نشاط توظيف الأموال، بجمع أموال المساهمين وتدويرها، باستثمار نصف الأموال المجموعة في التجارة في مجال الأجهزة الكهربائية، مع الاحتفاظ بنصف رأس المال المجموع وتسديد الأرباح الدورية العاجلة للمساهمين منه لاجتذاب المزيد من المساهمين.