صباح يوم زفافها.. عروس تلقى مصرعها بظروف غامضة

الخرطوم(صدى):

توفت عروس سودانية بظروف غامضة بصباح يوم زفافها؛ وذلك بعد أن كانت تشكو من آلام بمعدتها.

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” العريس ” أنه ذهب إلى الصيدلية ليحضر بعض المسكنات لزوجته التي كانت تشكو آلامٍ في معدتها، وحين عاد للمنزل أخبره حارس البناية أنه سمع صوتَ صرخةٍ صادرًا من شقته.

وعندما دخلا سوية وجدا العروس ملقاة على الأرض، حيث تبيّن أنها فارقت الحياة، وقام ” العريس ” بتقديم بلاغًا لدى الشرطة يفيد بوفاة زوجته، وذكر فيه أن زوجته كانت تشكو من آلامٍ في معدتها.

يُذكر أن الجهات الأمنية أحالت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك بعد تسجيل بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة.