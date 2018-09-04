عبدالرحمن العبود: سعيد جدا باختياري للمنتخب

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الاتفاق عبد الرحمن العبود، اليوم الثلاثاء، على سعادته لقيام المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، باختياره ضمن قائمة الأخضر.

وقال ” العبود ” مصرّحًا: ” سعيد جدًا باختياري للمنتخب، وأرجو أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأطمئن الجمهور السعودي أن لدي الكثير لأقدمه في المستقبل. ”

وأضاف لاعب المنتخب الوطني: ” وُفِّقت بالتواجد في معسكر المنتخب الوطني الحالي، وأتمنى أن أقدم مع زملائي مستويات كبيرة في كأس آسيا. ”

وتابع: ” حضوري للمنتخب لم يأت من فراغ، بل بعد جهد وتوفيق من الله، والمدرب بيتزي لم يختر هذه المجموعة إلا لأنه يثق بها ويعرف مستوياتها. ”

واختتم اللاعب حديثه قائلًا: ” نعد جيدًا لكأس آسيا من خلال التمارين، وودية بوليفيا مهمة في التحضير، ونريد أن نخرج منها باستفادة كبيرة، ونقدم وجهًا مميزًا للمنتخب. “