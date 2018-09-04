بالفيديو.. فيلم يعرض أقوى موجات الغبار التي تعرضت لها الرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر فيلم قصير، صوره الشاب عبد الله فهم، موجة الغبار التي ضربت العاصمة الرياض في التاسع من مايو الماضي؛ حيث تعد الموجة الأقوى على مدار 35 عامًا؛ لأنها خيمت على الرياض لنحو 21 ساعة كاملة.

وأوضح الفيلم، الأسباب التي يرى الشاب أنها السبب في موجات الغبار غير الطبيعية التي تتعرض لها المملكة سنويًّا وطرح الحل لمواجهة ذلك، لافتًا إلى إن المملكة بها نحو 16 مليون رأس من الماشية، 96% منها ترعى بشكل تقليدي بلا ضوابط محددة وتأتي على ما تبقى من معالم الحياة في الأرض الجافة من الأساس، مؤكدًا أن النباتات تختفي في المملكة بمعدل 1% سنويًّا.

وأشار الشاب إلى أن ما يتسبب في الغبار في المملكة هو قلة الأمطار وقلة النباتات والاحتطاب والتصحر والرعي والقطع الجائر للأشجار الكبيرة، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى أن تكون الأرض هزيلة وجافة وعندما تمر عليها رياح خفيفة تصنع منها عواصف غبارية.