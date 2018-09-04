اندلاع النيران في السفارة الأمريكية بطرابلس.. والقبض على شخص حاول تفجيرها بالقاهرة

القاهرة(صدى):

اندلعت النيران، اليوم الثلاثاء، في مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس؛ جراء الاشتباكات الدائرة بين الميليشيات المسلحة هناك.

وعلى جانب آخر، ألقت الشرطة المصرية، في ذات الوقت، القبض على شخص بحوزته عبوة بدائية قرب مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضحت مصادر أمنية، أنه لا إصابات في الحادث بالقرب من مقر السفارة الأمريكية، فيما قالت سفارة واشنطن في القاهرة: ” نتابع التقارير عن وقوع حادث بالقرب من مقر السفارة. “