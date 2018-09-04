تحذير من هطول أمطار رعدية وسيول على مكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذير على منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح الإنذار على الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد على ” تويتر “، أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط بزخات من البرد نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن الحالة تشمل كل من ” الطائف، الشفا، الهدا، السيل الكبير، عشيره، ميسان، بني سعد، العاصمة المقدسة والاجزاء المجاورة لها، تتجه غربًا “، على أن تبدأ في الثانية ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساء اليوم.