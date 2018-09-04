المرأة الحديدية بـ ” بلدي الرياض ” .. تراقب 9 أحياء وتستمع لشكاوى الأهالي

حمود العنزي(صدى):

تعد علياء الرويلي، عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض، إحدى السيدات التي حققن إنجازًا كبيرًا بالمملكة، حيث تراقب ” علياء ” 9 أحياء شرق الرياض، فضلًا عن الحملات الميدانية التي تشنها لإزالة السيارات التالفة التي تشوه المنظر العام بالمنطقة.

وتراقب ” الرويلي ” 9 أحياء تتبع نطاق عضويتها، والتي تتمثل في: ” النظيم، والنسيم الشرقي، والنسيم الغربي، والندوة، والروابي، والريان، والسلام، والرماية والمنار ” .

وبالرغم من ذلك، قالت ” الرويلي ” ، أنها لم تحقق سوى 50% من طموحاتها وخططها أثناء العمل في المجلس البلدي، والتي تهدف من خلالها لتحويل أحياء الدائرة الثانية التي تقع ضمن نطاق عملها إلى أحياء” نموذجية ” .

وكشفت ” الرويلي ” عن تجربتها في دخول المجالس البلدية لأول مرة: ” التجربة ثرية وناجحة وتحتاج إلى كثير من الجهد ” ، مبينة أنها تتلقى شكاوى كثيرة ولديّها مبدأ بعدم إهمال أي شكوى وتحويلها بشكل مباشر إلى الجهات المختصة، حيث فتحت مع السكان نوافذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الشكاوى والاقتراحات.

وأوضحت عضو ” بلدي الرياض ” ، أنها دائمًا ما تقوم بجولات ميدانية للوقوف على أوجه التقصير ومكامن الخلل، مضيفة: ” المسؤول لابد أن يقف ميدانيًا على معاناة وشكاوى الأهالي، والحمد الله أثناء قيامي للجولات وجدت كبار السن والأب والأم والأخ والابن والأخت ومعاناتهم هي معاناتي ” .

واستطردت: ” أستمع للناس وأعمل على حل مشاكلهم، وإيصالها لجهات الاختصاص مثلما أسلفت لكي أنام مرتاحة، لأن الإنسان لا يضمن ساعة وفاته ولا أطلب منهم إلا الدعاء لي ” .

ووصف أهالي الأحياء ” الرويلي ” بأنها امرأة ” قوية ” ، إذ يرونها تحمل دفتر ملاحظاتها وتتجول في الحدائق والميادين وتستمع إلى الكبار والصغار، فضلًا عن تدشينها دوري الأحياء لكرة القدم بمشاركة 32 فريقًا، بمشاركة 384 لاعبًا، حيث أكدت ” علياء ” أن الشباب هم الأبناء والإخوة، قائلة: ” لا بد من دعمهم وأنا أفتخر بهم وبنجاح البطولة التي حظيت بدعم أمانة الرياض ” .

فيما قدمت علياء الرويلي نصيحتها لسيدات المجتمع الراغبات في الترشح لعضوية المجالس البلدية مستقبلًا، مؤكدة أن المهمة ليست سهلة، مضيفة: ” إذا أنتِ مو قد العمل لا ترشحين نفسك، المجلس البلدي يحتاج كثيرًا من العمل وبذل الجهد وليس فقط مجرد اسم ووجاهة ” .