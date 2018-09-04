” رابطة دوري المحترفين ” تجدد شراكتها مع EA SPORTS

نواف السالم(صدى):

جددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين شراكتها مع EA SPORTS الناشرة للعبة ” FIFA 19 “؛ لاستمرار الدوري السعودي في اللعبة.

وأوضحت الرابطة أنه سيتاح لمحبي اللعبة إشراك جميع لاعبي الأندية المحليين والأجانب مع فرق الدوري السعودي واللعب بهم في نسخ اللعبة الجديدة.

كما لفتت إلى أن الشركة تعد شريكًا رسميًا لكبرى الدوريات العالمية والتي أبرمت اتفاقيات معها لإدراج الأندية والمسابقات في نسخها المقبلة من اللعبة.

وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الطرفين سيشهد نقلة نوعية في الشراكة وتواجد لأندية دوري المحترفين بين كبرى الدوريات العالمية، كما يتضمن العقد على تفاصيل إضافية تختص بالمسابقات الكروية السعودية ستشهدها الفترة المقبلة.