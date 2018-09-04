” فتاة الوشوم ” التي تعرضت للإغتصاب تختفي في ظروف غامضة

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت تفاصيل جديدة بشأن قضية الفتاة المغربية ” خديجة ” ، صاحبة الـ 17 عامًا، التي تعرضت للاحتجاز على يد بعض الأشخاص لمدة شهرين، فضلًا عن اغتصابها ووشم جسدها.

حيث اختفت ” خديجة ” من منزل والديها؛ وذلك بعد أن غادرت المنزل برفقة والدها إلى ” بني ملال ” دون معلومات عن مكان تواجدها؛ وفقًا لما ذكرته والدتها.

وكان من المفترض أن تحضر ” خديجة ” للجنة الطبية الشرعية؛ لفحصها نفسيًا و جسديًا؛ لتحديد طبيعة الوشوم و تاريخها و طريقة وسمها، مع تحديد طبيعة الآثار على جسدها و يدها من نذوب و كي على المعصم و تاريخه و الأداة المستعملة في كل ذلك.

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