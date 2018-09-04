أمير الشرقية يقلد العتيبي رتبته الجديدة

الدمام(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم, مساعد مدير الاستخبارات في المنطقة الشرقية اللواء مزيد بن محمد العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

وهنأ سموه اللواء العتيبي، متمنياً له التوفيق.

من جهته أعرب مساعد مدير الاستخبارات في المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة – أيدها الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.