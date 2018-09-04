مدرب الاتحاد يجتمع باللاعبين لشرح برنامجه التدريبي

ماجد محمد(صدى):

دشن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، اجتماعًا بلاعبي الفريق أمس الاثنين، لشرح برنامجه التدريبي ورؤيته للمرحلة القادمة؛ حيث يبدأ العميد اليوم تدريباته الاعتيادية بالمعسكر بواقع حصتين يوميًا.

وسيعمل من خلالها المدرب دياز لرفع المعدل اللياقي للاعبين وزيادة الانسجام بينهم إلى جانب تصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في المباريات الثلاث الرسمية التي خاضها الفريق أمام الهلال والوصل والشباب خصوصًا في الشق الدفاعي إلى جانب إخضاع المهاجمين لتدريبات خاصة لتعزيز الجانب الهجومي.

والتحق الحارس أمين بخاري والمدافع عون البيشي لمعسكر الفريق بأبوظبي بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، في إشارة إلى إمكانية تواجد أحدهما في قائمة دياز مع عودة انطلاقة المنافسات الرياضية؛ فيما من المنتظر أن يخوض الفريق مواجهة إلى اثنتين خلال المعسكر في الإمارات.

وتمكن المدرب دياز من الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل عودة المنافسات الرياضية والتي سيبدأها بمواجهة فريق القادسية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في الـ15 من سبتمبر الجاري؛ ضمن مواجهات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.