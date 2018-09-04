امرأة تضرب زوجها بآلة حادة.. والزوج: ” هي الراجل وأنا الست “

القاهرة(صدى):

لجأ رجل إلى محكمة الأسرة بمصر، للتخلص من جحيم زوجته الذي عاش فيه لمدة عام، مطالبًا بتطليقها منه، وذلك بسبب اعتدائها المستمر عليه، فكثيرًا ما تطاولت يدها عليه دون محاولة من أهلها لردعها وإيجاد حل ودي بينهما.

ومن جانبه، روى الزوج الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، تفاصيل ما تعرض له على يد زوجته صاحبة الـ 30 عامًا، لهيئة محكمة الأسرة، قائلًا: ” فكرت نفسها هي الراجل وأنا الست، فحولت حياتي إلى جحيم حتى أصبحت لا أطيق الجلوس في المنزل بسببها ” .

وتابع الزوج: ” كنت عند أهالي ورجعت لقيت الشقة كلها دخان وسجاير، فكرت في حد من أهلها عندنا ولما دخلت لقتها هي اللي بتشرب سجاير ” ، وحين طالبها بالتوقف عنها حتى لا تدمر نفسها، تعدت عليه بتكسير أثاث الشقة ” فوق دماغه ” – على حد وصفه.

وأوضح الزوج، أنه في إحدى المرات، عاتبها لعدم تحضيرها الطعام له، لتنهال عليه بالضرب بآلة حادة، مما أسفر عن إصابته بجرح بالرأس قدره 20 غرزة، لافتًا إلى أنه قد حاول كثيرًا أن يحل الأمر بشكل ودي بينهم لكن دون جدوى.

وأضاف أنه حين حاول طلب مساعدة أهلها، ذهبت إليهم وقاموا بتحرير محضر ضده، زاعمين أنه قام بإلقائها من الدور الثالث بعد أن اصطنعت كدمات وهمية لنفسها، مما دفع الزوج للجوء للقضاء.