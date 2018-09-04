تنفس الهواء بهذه المدن يشبه بتأثيره تدخين السجائر

باريس(صدى):

أوضحت دراسة عن مستوى ” التلوث ” بـ10 مدن سياحية في أوروبا، أن التنفس في بعضها يشبه بتأثيره تدخين السجائر.

حيث أوضحت الدراسة أن تنشق كل 22 ميكروغرام في المتر المكعب من جزيئات الهواء الملوث، يوازي بتأثيره تدخين ” سيجارة ” ، فالبقاء في باريس ليوم واحد

يعني تنشق دخان سيجارتين.

ووجد الباحثون أن تمضية المدة نفسها في مدن أخرى تعني تنشق سموم بتأثير يعادل تدخين سيجارتين في ” أمستردام وروما وفيينا ” ، وسيجارة واحدة في ” برشلونة ودبلن ” .