متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة يوري ساوا وشريكها الدكتور كيس تيدر، عن سبب تباين الشعور بالبرد بين النساء والرجال؛ حيث يظهر ذلك في الاختلاف في رغبة درجة معينة من التكييف أو ارتداء النساء لملابس ثقيلة في حين عدم شعور الرجال بالبرد.

وأوضح الدكتور تيدر، قائلًا: ” لدى الرجال نسبة أعلى من الكتلة غير الحية التي تملك القدرة على توليد الحرارة أكثر من الإناث عمومًا. لذا، وبشكل عام، سنحصل على درجة حرارة أعلى للجسم، ونفضل درجة حرارة منخفضة في الخارج مقارنةً مع الإناث. ”

وأضاف: ” بين الذكور والإناث هناك فرق في معدل الأيض، وإنتاج الحرارة، وهذا يمكن أن يفسر لماذا نشعر بطريقة مختلفة في بيئات مختلفة ” ، لافتًا إلى أن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار بما في ذلك الملابس التي نرتديها، وعمر الشخص، والظروف الصحية المختلفة التي قد يعاني منها والتي تلعب دورًا في تنظيم الحرارة.