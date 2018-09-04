أول صورة لمحمد إمام وعروسه من شهر العسل برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنان محمد إمام وعروسه من شهر العسل وظهروا برفقة النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وعلى الجانب الآخر وجه محمد إمام رسالة حب وصداقة للنجم عمرو دياب، بعد إحيائه لحفل زفافه، الذي أقيم في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي.

وشارك إمام متابعيه بصورة جمعته بالهضبة ، حيث ظهر وهو يحتضنه وعلق قائلاً : ” عايش حياتي كلها على أغانيه.. بحترم إخلاصه لشغله وإحترامه لجمهوره .. بحب اجتهاده وإصراره من أول ما بدأ لحد دلوقتي .. عمرو دياب مش بس نجم .. عمرو دياب درس في النجومية، شكراً على كل الذكريات الجميلة ” .

يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام كان فيلم “ليلة هنا وسرور” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.