توقعات بهطول أمطار رعدية على المرتفعات يصل امتدادها للسواحل ابتداء من اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ابتداء من اليوم ، وحتى الأحد المقبل ، على مرتفعات مناطق جازان ، وعسير، والباحة ، والطائف ، والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها ، والمدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك ، ويصل تأثيرها إلى السواحل تشمل أمطار متفرقة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية .
ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية ، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .
اترك تعليقاً