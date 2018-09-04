توقعات بهطول أمطار رعدية على المرتفعات يصل امتدادها للسواحل ابتداء من اليوم

جدة(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ابتداء من اليوم ، وحتى الأحد المقبل ، على مرتفعات مناطق جازان ، وعسير، والباحة ، والطائف ، والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها ، والمدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك ، ويصل تأثيرها إلى السواحل تشمل أمطار متفرقة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية .

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية ، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .