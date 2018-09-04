الوحدة يقترب من حل أزمة اللاعب أوجستو

طلال الغامدي(صدى):

وقعت إدارة نادي الوحدة، عقدًا احترافيًا مع لاعب نادي باهيا البرازيلي ريجيز أوجستو، لمدة موسم واحد؛ فيما رفض اللاعب في اليوم التالي الذهاب إلى جدة واللحاق بتدريبات الفريق؛ مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفريقين.

وخضع باهيا لمطالب الوحدة الذي تمسك باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” لحل الأزمة؛ فيما طلب النادي البرازيلي 48 ساعة لحسم الموضوع وديًا، إذ تنتظر إدارة الوحدة قدوم أوجستو خلال الساعات القادمة أو سلك الطرق القانونية.

وعلى جانب آخر، من المنتظر أن تحدد إدارة النادي خلال الأيام القادمة برنامجًا تدريبيًا لبعض اللاعبين الذين لم تتوصل معهم لحل في فسخ عقودهم مع الفريق وهم 5 لاعبين يتقدمهم الهداف موسى مدخلي وبدر الشهراني ومهند الفارسي وعامر هارون وليد محبوب.