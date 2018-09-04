بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية طالبة جامعة الباحة.. ووالدتها: تضليل للرأي العام

إبراهيم الزهراني(صدى):

علقت والدة الطالبة التي اتهمت جامعة الباحة بمحاباة ابنة أحد مسؤولي الجامعة وقبولها في الجامعة بينما تم رفض ابنتها، على تصريح المتحدث باسم الجامعة حول هذا الأمر.

وأكدت والدة الطالبة في مداخلة هاتفية لبرنامج “سيدتي ” على فضائية ” روتانا خليجية “، أن متحدث الجامعة ضلل الرأي العام في رده على الاتهامات، حيث حسب النسبة الثلاثية لابنتها بطريقة خاطئة.

وأضافت أنه ذكر أن النسبة الثلاثية للطالبة 81.27%، فيما أن نسبتها الصحيحة هي 84.59%، ما يعد تضليل للرأي العام.

وكانت ناشدت والدة إحدى طالبات الطب بجامعة الباحة، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” بالتحقيق في قيام جامعة الباحة بالمحاباة في قبول تحويل ابنة عميد بالجامعة، من كلية أهلية إلى كلية الطب، ورفض قبول تحويل ابنتها التي تتفوق في الدرجات عليها.

ورد الدكتور ساري الزهراني، المتحدث باسم جامعة الباحة، على اتهام المواطنة للجامعة، موضحًا أن الطالبة صاحبة الشكوى لا يحقّ لها التحويل إلى كلية الطب، لافتقادها شرطًا جوهريًّا يتعلّق بالنسبة المكافئة المبنية على نسبة الثانوية العامة والقدرات والتحصيلي، علاوة على انخفاض معدلها الجامعي، بالمقارنة بمن طلبن التحويل إلى الكلية العام الحالي.

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