أسباب ومؤشرات تلف الكويلات في السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

الكويل من الأجزاء الهامة لعملية سير السيارة، حيث يعمل على تضخيم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، حيث تقوم بتحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت.

ونستعرض هنا أبرز مؤشرات تلف الكويلات في السيارة:

عند تشغيل المحرك يظهر تقطيع وارتجاج قوي به.

يزداد الارتجاج مع الضغط على دواسة البنزين بصورة كبيرة.

تفقد السيارة الكثير من عزمها وقوتها في السير.

قد تتوقف السيارة تماماً عن العمل في بعض الحالات.

يزيد استهلاك الوقود بصورة غير طبيعية.

إضاءة لمبة تحذير المحرك أحياناً.

أهم العوامل التي تؤدي إلى تلف الكويلات في السيارة:

تعرض الكويلات إلى الكثير من الضغوطات والعمل الشاق يؤدي إلى تلفها.

ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة كبيرة.

انتهاء عمرها الافتراضي.

وينصح الخبراء بضرورة تغيير الكويلات إذا تعطلت إحداها، وبضرورة تغيير شمعات الاحتراق “البوجيهات” لو تعطلت إحداها أيضاً لأن ظهور تلف على إحدى هذه القطع يعني أن السلسلة بأكملها سوف تتعطل بعد فترة وجيزة.