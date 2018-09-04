بعد إيموجي الخاتم.. ديانا حداد تكشف حقيقة زواجها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن حقيقة زواجها، بعدما أثارت جدلًا واسًعا بين جمهورها بعد نشرها إيموجي ” خاتم ” على حسابها الرسمي على ” انستجرام “.

وأكدت ” ديانا حداد ” عبر موقع فيديو نشرته على حسابها، أن هذا الإيموجي أثار الكثير من التساؤلات بين جمهورها، حيث نشر الكثير من الجمهور ووسائل الإعلام أخبار وتعليقات حول سر هذا الخاتم.

وقالت ديانا ردا على أحد جمهورها الذي تسائل عن زواجها، معلقه ” الكل مفكر هيك، تليفون مكتبي الإعلامي ما هدي لهلا، بس الموضوع إلو علاقة بشي بخصني بمجال المجوهرات “.

كما دعت جمهورها إلى انتظار كل ما هو جديد منها، حيث نشرت صورة لها، قائله ” اليوم الخبر بفلوس.. بكرا ببلاش “.

يُذكر أن ديانا حداد، لم تتزوج منذ انفصلت عن زوجها المخرج سهيل العبدول في عام 2009، والتي انجبت منه ابنتان صوفي في 1996، وميرا في عام 2007.