بالفيديو.. بعد تأخر كتب الثانوية.. وكيل التعليم يدعو المجتمع بالتحلي بالنظرة الإيجابية

عادل الحربي(صدى):

علّق وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني، على تأخر وصول الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية، داعيًا الإعلام والمجتمع بالظن الحسن والنظرة الإيجابية لأداء الوزارة، وعدم التركيز فقط على سلبياتها القليلة.

وقال ” الجهني ” معلّقًا: “لا تنظروا للنصف الفارغ من الكأس، ولكن دعونا ننظر إلى النصف الممتلئ منه ” ، مضيفًا: ” أنا لا أدافع عن الوزارة، لكن إذا تأخرت المقررات فهناك أسباب، ولا نتوقع أن الوزارة قاصدة تأخيرها! متهماً الإعلام بتضخيم السلبيات وترك الإيجابيات. ”

وأضاف وكيل التعليم: ” كثير من الأحيان وهذا ما يظهر في الإعلام أننا نركز على جزئية صغيرة، ونترك الجزء الإيجابي الكبير! ” ، متابعًا: ” فلا نكون نحن كإعلاميين أو مواطنين إذا كان الوزارة لديها حسنات كثيرة، فلا نركز على السلبية، دعونا نركز على الشيء الإيجابي، ودعونا نفرح مع أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وهم يستقبلون عامهم الدراسي. ”

وشدد ” الجهني ” على أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا جدًا من عدة نواحٍ ومن عدة جهات، لافتًا إلى اكتمال وصول المقررات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة في وقتها، وتم توزيعها على الطلاب من اليوم الأول للدراسة، أما المرحلة الثانوية فمعظم المقررات قد وصلت، ولكن يتبقى مقرر أو مقرران.