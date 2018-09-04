هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والعقم

أماني الغامدي(صدى):

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن الأطفال الذكور الذين يولدون بخصيتين معلقين، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسرطان والعقم عند البلوغ .

وأوضحت الدراسة ، أن الأطفال الذكور الذين يولدون وخصيتهم مرتفعة إلى بطونهم، بدلا من كيس الصفن، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخصية بنسبة 2.4% .

وأضافت الدراسة أن وجود خصيتين معلقتين عند الولادة لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان فحسب بل ويجعلهم أكثر عرضة بمعدل مرتين للخضوع إلى علاج الخصوبة من أجل الإنجاب .

ولفت الباحثون إلى أنهم لم يتوصلوا إلى العلاقة بين الخصية المعلقة والسرطان، ولكن عندما تكون الخصيتين في البطن ترتفع درجة حرارتهما مما قد يؤدي إلى تطور الورم بالمستقبل .