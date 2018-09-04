قوات الأمن الباكستانية تقضي على 3 إرهابيين في كراتشي

إسلام آباد(صدى):

تمكنت قوات الأمن الباكستانية اليوم من القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر أمنية أن قوات الأمن نفذت العملية في حي “اتحاد تاون” بكراتشي بناء على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار مع ثلاثة مسلحين كانوا في الحي، وتمكنت قوات الأمن من القضاء عليهم .

وصادرت قوات الأمن من حوزة القتلى سترتين ناسفتين وأسلحة ومفتجرات كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس .