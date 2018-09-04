جسفت ” تحتفي بذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة تحت شعار ” وطن العز والكرامة ” 

رشاد اسكندراني(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت). تعتزم الجمعية الاحتفاء باليوم الوطني (88 ) تحت شعار ” وطن العز والكرامة ” . تخليداً لذكرى التوحيد والتأسيس على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وطيب ثراه في 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام , والذي يوافق هذا العام 13/ محرم / 1440هـ الموافق 23 / 9 / 2018 م لتقديم الفن التشكيلي السعودي في مناسبة وطنية لوطن المكارم لها قيمتها التاريخية والاجتماعية العظيمة للتلاحم والوحدة, كما سيشارك الجمعية في فعالياتها :

• مشاركة ” فن ووطن ” لشاعر الوطن المبدع الدكتور / صالح الشادي .

• مشاركة بعنوان ” راية ورؤية ” لصاحب الحرف الجميل الشاعر الدكتور / بندر عسيري .

وبهذه المناسبة العزيزة :

تدعو الجمعية الفنانين و الفنانات التشكيليين والتشكيليات من الاعضاء للمشاركة في أنشطة الاحتفاء التالية:

• معرض تشكيلي (وطن العز والكرامة) ( أخر موعد لتسليم الأعمال في مقر الجمعية 5 / 1 / 1440هـ ).

• رسم مباشر ( فن وعز وكرامة) للفنان التشكيلي الأستاذ صالح النقيدان عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية.

• ورشة فنية ( وطن المكارم) للفنان التشكيلي الشاب نواف الدبل لمدة 3 أيام في مقر الجمعية تبدأ بتاريخ 1/ محرم/1440هـ الموافق 11/ سبتمبر/ 2018م من الساعة 6 الى 9مساء وتعرض الأعمال في معرض اليوم الوطني.

• عرض لأعمال ورشة فنية العلاج بالفن لذوي أبطال الحد الجنوبي بإشراف الفنانة التشكيلية خديجة الزين.

• لوحة جدارية يشارك بها الحضور للتعبير عن مشاعرهم في اليوم الوطني يشرف عليها الفناان التشكيلي عبدالعزيز الدبل.

• ورشة رسم ( بلادنا غالية) بإشراف الفنانة التشكيلية غالية آل مزيد.

• استديو تصوير ضوئي بالملابس التراثية تشرف عليه المصورة الشابة ابتسام الحارثي.

فمن يرغب بالمشاركة في المعرض أو العروض التفاعلية أو الورشة التي تسبق اليوم الوطني ارسال بياناته للبريد الالكتروني التالي: [email protected]