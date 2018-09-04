بعد إعفاء 6 قادة.. ” تعليم الرياض ” تؤكد: لاتهاون في الانضباط المدرسي

حمود العنزي(صدى):

علق المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، على قرارات إعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية، والتي صدرت بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية حول الانضباط في المدارس.

وأوضح ” الغامدي ” أن الإدارة أكدت التزامها وجديتها في التعامل مع حالات التهاون مع الانضباط المدرسي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي.

وكان مدير عام التعليم الأستاذ أحمد الوهيبي أصدر، أمس الاثنين، قرارًا بإعفاء ست قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي، كما تم توجيه تسع تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الإنضباط المدرسي.

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