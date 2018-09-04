شاب يتحرش بفتاة في الباحة ويترك سيارته ويهرب بعد صرخة أطلقتها

إبراهيم الزهراني(صدى):

اقدم شاب على التحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في الباحة، بوضع يده على مواضع في جسمها خلال تجولها في أحد المحلات التجارية الكبرى.

وأوضحت مصادر أن الفتاة أمسكت بيد المتحرش وطلبت النجدة من المتواجدين في المحل، ما اضطره إلى دفعها بقوة والخلاص من قبضتها وهرب تاركاً وراءه سيارته وصورته التي وثقتها كاميرات المراقبة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بسحب سيارته إلى الحجز، فيما تم التعرف على بياناته من خلال رقم لوحة السيارة والصور الموثقة لشخصيته وتجري ملاحقته للقبض عليه.