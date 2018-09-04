شاب يتحرش بفتاة في الباحة ويترك سيارته ويهرب بعد صرخة أطلقتها
اقدم شاب على التحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في الباحة، بوضع يده على مواضع في جسمها خلال تجولها في أحد المحلات التجارية الكبرى.
وأوضحت مصادر أن الفتاة أمسكت بيد المتحرش وطلبت النجدة من المتواجدين في المحل، ما اضطره إلى دفعها بقوة والخلاص من قبضتها وهرب تاركاً وراءه سيارته وصورته التي وثقتها كاميرات المراقبة.
وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بسحب سيارته إلى الحجز، فيما تم التعرف على بياناته من خلال رقم لوحة السيارة والصور الموثقة لشخصيته وتجري ملاحقته للقبض عليه.
رااايق[ عدد التعليقات: 5312 ] نشر منذ 51 دقيقة
هتروح فييييين * هـجيبوك الرجاله يعني هـجيبوك *!!
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وراح يـ علموك الأدب * وكيف تحترم بنات خلق الله لأن الناس وبناتهم مو لعبة **!!!
محمد[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله ينبغي القبض عليه في الحال والتصرف معه بسرعه
ماجد[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يستر علي بناتنا ويحفظهم ويحميهم يارب العالمين
طلال[ عدد التعليقات: 2971 ] نشر منذ 38 دقيقة
ينبغي حسابه حساب عسير حتي يكون عبره معتبره لامثاله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4281 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله على الجرأه الزائده على طول تضع يدك عساها الكسر -صاحب المحل مايسمح لك بوضع يدك على الحلاوه وهي بضاعه معروضه -فكيف ببنت الناس ياعديم الاحساس-
zezu[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذي المشكلة بعينها..آب وأم يربون ويتعبون ويجي شخص تربيته منحطة يتعدى حدودة..للأسف
مؤدب[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 22 دقيقة
ورط نفسة على الفاضي
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 19 دقيقة
بعمرها هذا احيهها على قوتها وردت فعلها كفووو وزين ماسوت اما هو باْذن الله بيعرف انه الله حق الخسيس ومانلوم بعض الأسر يربون عيالهم ويتعبون ويطلع في النهايه واحد مثل ذَا والله المستعان