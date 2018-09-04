فترة العودة للمدارس وقيادة المرأة لن تغير حالة الركود بمبيعات السيارات

حمود العنزي(صدى):

كشف وكلاء سيارات وعاملون في القطاع أن فترة العودة للمدارس وقيادة المرأة لم تغيِّر حالة الركود في مبيعات السيارات منذ العام 2015.

حيث أبدوا توقعاتهم بألا يكون لتغيير آلية القروض الشخصية؛ وذلك وفقًا لمبادئ التمويل الجديدة أي تأثير على السوق.

وفي هذا السياق، تنبأ حسين علي رضا، عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن يخرج سوق السيارات في المملكة خلال العام القادم 2019 من حالة الركود التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

أما عن تغيير البنوك لآلية القروض الشخصية إلى مبادئ ” التمويل المسؤول ” ، أوضح فيصل أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف، أن هذا لن يؤثر في حركة بيع السيارت، متوقعًا أن يشهد السوق ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة من العام.