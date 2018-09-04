بالصور.. الكشف عن تاكسي لندن TX4 الخاص بلمسات خان

لندن(صدى):

تعتبر السيارات التاكسي ضمن أساطيل السيارات التي لا توفر أية وسائل رفاهية متميزة للركاب ، ولكن هناك سيارات أجرة اختارت التميز مثل تاكسي لندن خان TX4 ، وهذه السيارة تجعلكم تحتارون بين التفكير في ركوب سيارتكم الخاصة أو التفكير في تركها وركوب هذا التاكسي المميز ، ولكن للأسف لا تتوفر سيارة الأجرة هذه في كل مكان.

وقد صممت تاكسي لندن TX4 من قبل أفضل خان وهو مسئول عن تعديل بعض سيارات أستون مارتن ومسئول في شركة تسيلسي للشاحنات المتخصصة في اعادة هندسة سيارات لاندروفر ديفندر وجيب رانجلر. ومن بين الاضافات التي وضعها خان في تاكسي لندن الفرش الجلدي نابا ولمسات سوداء بيانو في لوحة القيادة مع فرش جلدي لعجلة القيادة ، ويعتبر تاكسي لندن TX4 واحد من خمس نسخ من اصدار Last of Line Edition التي طلبتها شركة تاكسي لندن .

والجزء الأبرز في السيارة في المقصورة بتطين السقف بما يشبه النجوم اللامعة في سماء الليل كما نرى في سيارات رولرزرويس الشهيرة. كما أن خيارات رولزرويس أخرى تتوفر للتاكسي تشمل 5 خيارات لونية خارجية وعجلات مختلفة اللون وشبكة تهوية مميزة كما يأتي التاكسي بمحرك سعة 2.5 لتر ديزل VM Motori .