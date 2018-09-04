أمير الباحة: نعمل على تنفيذ استراتيجية تطويرية سترى النور قريبا

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، عن العمل بشكل متواصل لتنفيذ استراتيجية تطويرية يشرف عليها شخصيًا، واعدًا بأنها سترى النور قريبًا، وسيلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.

وأضاف الأمير حسام بن سعود في كلمة له: ” لم نتواجد في هذه المنطقة إلا لخدمتكم، ومكتبي مفتوح لأي مواطن نلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي يساعدنا على تقديم الخدمة الأفضل لمنطقتنا ” .

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك خلال كلمة أمير منطقة الباحة، عند استقباله مديري الإدارات الحكومية، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل، بالإضافة لجمع من المواطنين، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، بعد تمتعه بإجازته السنوية.