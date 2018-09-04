العين يواجه ولنجتون النيوزيلندي بكأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

أُعلن عن قرعة كأس العالم للأندية، التي أظهرت مواجهة العين بطل الإمارات وصاحب الأرض المباراة في الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم لنادي ولنجتون النيوزيلندي في 12 ديسمبر المقبل.

وسحبت قرعة المسابقة التي ستقام في أبوظبي والعين في نهاية العام الجاري اليوم الثلاثاء؛ حيث أسفرت عن مواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية مع بطل أفريقيا؛ فيما سيتحدد بطل أفريقيا في نوفمبر لكن البطولة الأفريقية تضم خمسة فرق عربية هي الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب والأهلي المصري والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

بالإضافة إلى المباراة الأخرى بالدور الثاني، والمقرر إقامته في 15 ديسمبر سيلعب بطل آسيا مع وادي الحجارة المكسيكي؛ فيما سيقابل الفائز من بطل آسيا ووادي الحجارة مع ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب في الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر.