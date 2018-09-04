زوجة تطالب بالطلاق من زوجها بعد إجباره ابنتهما على ارتداء النقاب
طالبت زوجة محكمة الأسرة المصرية، بتطليقها من زوجها الذي دائمًا ما يستخدم العنف ضدها وأولادها الثلاثة محمد 10 سنوات، ومصطفى 8 سنوات، ونورا 14 سنة.
وأوضحت الزوجة أن الأزمة اشتدت حينما أخذ في تعنيف ابنتهما نورا وضربها بالحزام وحبسها بالمنزل ومحاولة إجبارها على ارتداء النقاب خوفًا عليها من المعاكسات.
وقالت الزوجة التي أكدت على عنف زوجها معها طيلة فترة زواجهما: ” حاولت رفع الظلم عن أبنائي ولكني فى الفترة الأخيرة لم أستطع رفع الظلم عنهم، بعد أن أصاب والداهم الجنون وبدأ فى تحريم الاختلاط علينا، وحرماني من الخروج للعمل، وزيارة أهلي، واشترط على طفلتي ارتداء النقاب .”
وأشارت الزوجة، أنها تمكنت من ضم حضانة أطفالها بعد حصولها على قرار من النيابة بعد 8 شهور ذاقت فيهم العذاب وتبحث الآن عن الطلاق خلعًا بعد اتهامات زوجها لها فى أخلاقها والنيل من سمعتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53346 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه ضاريه للفلته والاختلاط
ويوم زوجها يبي لها العفاف هي وبنتها تضايقت
الله المستعان صار المحافظ متشدد ، والغيور متزمت
والمربي معنف ؟! هذه نتيجة الانفتاح الحضاري بزعمهم !
ماهكذا تسير امور المسلمين مفلوته وكلا حر في رأيه الكبير والصغير
لازم من الرعايه والتوجيه بداية من الاسره والمدرسه والمجتمع
كلا راع ومسئول عن رعيته اذا مالم يكون انضباط تفكك الامور للاسواء
الله يصلح احوال المسلمين
نهار السلام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
” وإشترط على طفلتي إرتداء النقاب ”
الطفله عمرها ١٤ سنه فقط