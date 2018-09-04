زوجة تطالب بالطلاق من زوجها بعد إجباره ابنتهما على ارتداء النقاب

القاهرة(صدى):

طالبت زوجة محكمة الأسرة المصرية، بتطليقها من زوجها الذي دائمًا ما يستخدم العنف ضدها وأولادها الثلاثة محمد 10 سنوات، ومصطفى 8 سنوات، ونورا 14 سنة.

وأوضحت الزوجة أن الأزمة اشتدت حينما أخذ في تعنيف ابنتهما نورا وضربها بالحزام وحبسها بالمنزل ومحاولة إجبارها على ارتداء النقاب خوفًا عليها من المعاكسات.

وقالت الزوجة التي أكدت على عنف زوجها معها طيلة فترة زواجهما: ” حاولت رفع الظلم عن أبنائي ولكني فى الفترة الأخيرة لم أستطع رفع الظلم عنهم، بعد أن أصاب والداهم الجنون وبدأ فى تحريم الاختلاط علينا، وحرماني من الخروج للعمل، وزيارة أهلي، واشترط على طفلتي ارتداء النقاب .”

وأشارت الزوجة، أنها تمكنت من ضم حضانة أطفالها بعد حصولها على قرار من النيابة بعد 8 شهور ذاقت فيهم العذاب وتبحث الآن عن الطلاق خلعًا بعد اتهامات زوجها لها فى أخلاقها والنيل من سمعتها.