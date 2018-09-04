” تقنية جدة ” تعقد لقاءا وظيفيا لحملة البكالوريوس

نايف السالم(صدى):

تعقد الكلية التقنية بمحافظة جدة وبالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية، لقاء توظيفي يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط، لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصص إنتاج وسيارات وقوى كهربائية.

وأوضحت الكلية أن اللقاء في مبنى K بالمركز من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا، لافته إلى أن التقديم متاح لجميع خريجي الكليات التقنية بالمملكة.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة كالتالي ” تخصص إنتاج، تخصص سيارات، تخصص قوى كهربائية ” ، مشيره إلى أنه للإطلاع على مزيد من المعلومات عبر الرابط التالي هنا .