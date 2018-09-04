وظائف شاغرة في ” سار “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض، للعمل بمسمى أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال Senior Strategy & Business Planning Specialist، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال.

وأوضحت ” سار ” أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال (Senior Strategy & Business Planning Specialist)، لافتة إلى أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال.

وأضافت: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء، بالإضافة إلى مهارات ممتازة في الأعمال الاستراتيجية والأداء والتحليل المالي، وإجادة اللغة العربية أو الإنجليزية وقادر على صياغة باللغتين.

ودعت شركة ” سار ” الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة إلى التقديم، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا