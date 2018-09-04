الكشف عن طرق تبليغ وزارة الداخلية عن حوادث الفساد المالي والإداري

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الداخلية الطرق التي تمكن المواطنين والمقيمين من التبليغ بها عن أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك ” الرشوة أو التزوير ” أو أي عمل يلحق ضررًا باقتصاد المملكة.

وعن طرق التبليغ، أوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عن طريق التواصل مع بالمباحث الإدارية من خلال:

– الاتصال بالرقم 980.

– إرسال بريد إلكتروني على العنوان [email protected] .

– إرسال فاكس على الرقم 0114420057 .

يُذكر أن الوزارة كانت قد دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية والخاصة؛ وذلك من خلال الاتصال بالمباحث الإدارية، متعهدة بالحفاظ على سرية هوية المُبلغ والمعلومات الخاصة به.