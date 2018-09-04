” البيئة ” توقع 3 عقود لمشاريع بأكثر من 646 مليون ريال في القصيم

محمد السعران(صدى):

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عدداً من العقود مع شركات متخصصة، لتنفيذ مشاريع إنشاء خطوط ناقلة وشبكات صرف صحي ببريدة، وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الثالثة بمحافظة الرس، بكلفة بلغت أكثر من 646 مليون ريال.

وشملت تلك المشاريع مشروع إنشاء خطوط ناقلة وشبكات صرف صحي غرب مدينة بريدة، لخدمة أحياء حويلان والعريمضي والمريدسيه واللسيب والرمال، بكلفة بلغت قرابة 84.5 مليون ريال، ومدة العقد 36 شهراً.

ومن المشاريع أيضاً مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيسي بمدينة بريدة، والذي يأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة للتوسع في التغطية بخدمة الصرف الصحي، وبلغت كلفته حوالي 492 مليون ريال، ومدة العقد 60 شهراً.

كما وقع الفضلي عقد مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الثالثة بمحافظة الرس كمرحلة أولى، بمبلغ إجمالي قدره 70 مليون ريال، ومدة العقد 30 شهراً، والذي يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي الخام وفصل الملوثات والمخلفات عن المياه؛ لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية، بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.

يُذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م.